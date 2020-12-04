Украинский мультиартист Монатик дал откровенное интервью, в котором рассказал о творчестве, своем пути, как певца и продюсера. Также Дмитрий не обошел вниманием совместную работу с женой и поделился, из-за чего у супругов чаще всего возникают конфликты.

Монатик пообщался с радиоведущим Славой Деминым для программы "Слава+". Во время разговора музыкант ответил на интересные вопросы. В частности, речь шла о рабочих отношениях с женой.

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Монатик о конфликтах с женой

Супруга певца Ирина Демичева также является его директором. Они работают в одной команде, и артист признается, что иногда бывают споры. В интервью Монатик рассказал, что в последний раз пара спорила из-за песни.

Она говорила, что не понимает трека. А я ей сказал: "Ты еще поймешь". На самом деле, слова были немного другими, но суть одинакова,

– поделился мультиартист.

Также ранее мужчину оскорбляла критика со стороны жены в адрес его песен. Он нервничал, однако сейчас это совсем не так. Иногда бывают моменты, когда Ирина очень помогает усовершенствовать композиции. Она видит их по-другому и часто добавляет свои идеи.

Что касается конфликтов в семье, то Монатик признался, что не помнит, когда в последний раз ссорился с женой. Он счастлив, ведь споры бывают лишь в работе, а на личную жизнь не влияют.

Интервью Монатика: смотрите видео онлайн