Увянет за один день: чем категорически нельзя удобрять малину

Малина – одна из самых полезных ягод, распространенных в Украине. Поэтому ее часто сажают на огородах и дачах. Важно не совершить ошибок в уходе за ней. Чем нельзя удобрять малину – смотрите дальше.

Малина содержит столько полезных веществ, что ее ценность очень высока. Ее урожай ожидают как взрослые, так и малые. Но есть определенные секреты, как сделать так, чтобы малина обильно давала плоды. В чем суть и чем не рекомендовано удобрять малину – поделится 24 Канал.

К теме Как получить хороший урожай малины: важные секреты выращивания ягоды

Чем можно подкармливать малину

Птичий помет. Идеальный вариант для тех, кто имеет домашнюю птицу. Надо выложить помет на дно ведра и сполна залить водой. В теплом месте настаиваем 5 дней. Впоследствии нужно развести помет с водой в пропорции 1:20. Щедро поливаем этим кусты малины под корень.



Куриный помет / Фото Сад Фасад

Перегной. 1 ведро нужно рассыпать на 1 квадратный метр участка. Нужно все равно его распределить и прикопать землей. Впрочем, этим удобрением очень лакомятся вредители, поэтому ее можно вносить чаще 1 раза в месяц.

Коровяк. Наливаем в ведро свежего коровяка на третью часть. Размешиваем с водой и накрываем крышкой. Следует поставить смесь в солнечное место где-то в неделю, чтобы перебродить. Позже снова разводим водой в пропорции 1:10. Подкармливать им малину следует в засушливую погоду.

Сорняки. Для смеси нужно сорвать свежие сорняки и порезать их. Среди других может быть и крапива. Надо залить ее водой на четверть ведра и оставить на 10 дней. Таким настоем поливаем малину под корень.



Крапива / Фото Canva

Древесная зола. В ее составе – минеральные вещества, которыми питается малина. Золу нужно вносить в чистом виде, а еще можно приготовить такую смесь. Разводим 600 грамм золы в 10 литрах воды, ждем 1 сутки и поливаем малину по 2 литра на 1 куст.

Чем нельзя удобрять малину