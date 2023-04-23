Как подкормить чеснок дрожжами: 5 эффективных способов, которые вам помогут

Чеснок – популярный продукт у украинцев. Он ведь известен своими полезными свойствами. А садоводы его любят за простоту в уходе. И все равно удобрять чеснок нужно для лучшего урожая. Как подкормить чеснок дрожжами – читайте дальше.

Чеснок – очень популярный овощ в Украине. Его часто добавляют к салатам, мясным и рыбным блюдам, потому что он вкусен и полезен. Дачники также часто сажают чеснок, потому что за ним легко ухаживать. Впрочем, подкормка – важная процедура в выращивании любого овоща. Так как удобрить чеснок дрожжами – читайте в материале.

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Как удобрить чеснок дрожжами.

Дрожжи и сахар . Готовим раствор на основе 10 литров воды, 15 г сухих дрожжей и 75 г сахара. Смешиваем все компоненты и настаиваем в течение 4-5 дней.

Послед . Надо взять 10 граммов сухих дрожжей, 200 граммов птичьего помета и 10 литров воды. Хорошо перемешиваем все компоненты и ждем несколько дней. Процеживаем раствор и добавляем воду в пропорции 1:10.

Дрожжи с хлебом. Берем 500 граммов свежих дрожжей, столько же хлебного мякиша и травы. Ингредиенты размешиваем в ведре воды, настаиваем 1-2 дня и используем для удобрения влажной земли.



Как подкормить чеснок дрожжами / Фото Кондитерская Два зайца

Свежие дрожжи с сахаром . Разводим 100 г сахара и свежих дрожжей в 3 литрах воды. Ждем 3 дня и регулярно размешиваем. Получится сильно концентрированный настой. 250 миллилитров раствора нужно растворять в 10 литрах воды.

Древесная зола. Для приготовления настоя нужно взять 125 граммов свежих дрожжей, 70 граммов сахара и 30 миллилитров золы. Все размешиваем в 5 литрах воды и ждем 2-3 часа.

Смеси из витаминов для чеснока

Бурьян. Чтобы приготовить смесь из сорняка, нужно мелко его нарезать, положить в емкость и оставить под солнцем в неделю. Смесь регулярно помешиваем. Со временем к настою добавляем 500 граммов сырых дрожжей и снова оставляем бродить на солнце. Через три дня можно использовать. Одну ее часть смешиваем с 3 частями воды и поливаем чеснок.

Пророщенная пшеница. Для приготовления этой смеси берём 1 килограмм пшеницы, проращиваем ее в течение суток. Затем хорошо измельчаем. Туда следует добавить 5 ложек сахара и так же муки. Раствор хорошо перемешиваем, кипятим и смешиваем с 5 л воды. Процесс брожения должен происходить 2 дня. Перед самым использованием настой нужно развести с водой в пропорции 1:10.

Йод. Это вещество делает землю более плодородной и улучшает развитие растений. Следует налить 40 капель медицинского раствора с концентрацией 5% до 10 литров воды. Чаще всего его используют как внекорневая подкормка до стадии образования завязки.