Однако морозы все равно иногда могут возвращаться. Поэтому стоит выбрать теплый и безветренный день. Как подготовить сад к весне, читайте в материале.

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Белим деревья

В феврале и в начале весны температура воздуха еще может резко меняться. Это вредит плодовым деревьям. Поэтому их нужно побелить. Однако не стоит сразу это делать. Сначала необходимо тщательно почистить ветви. Так вы защитите деревья от грызунов, болезней и других вредителей.

Обрезаем деревья

Перед обрезкой деревьев, их нужно тщательно осмотреть. Ведь суровые зимние морозы могли привести к трещинам, которые стоит обработать искусственной корой или садовым варом. Важно проводить процедуру тогда, когда не будет минусовой температуры.

Обрезка деревьев / Фото из открытых источников

Вносим удобрения

Зимой землю не рекомендуется подпитывать. Ведь снег смывает все полезные вещества. А вот с приходом теплой погоды уже можно добавлять в почву удобрения, чтобы весной растения могли активно развиваться и расти.

Осматриваем растения

Не все растения могут выдержать зимний холод и морозы. Однако это не сразу приводит к их гибели. Поэтому кусты и деревья нужно осмотреть. Возможно, до прихода весны их удастся спасти.

Убираем мусор

Февраль – хороший месяц для того, чтобы хорошо убрать в саду. В частности, необходимо сжечь ветви и листья, избавиться от пластиковых бутылок и полиэтиленовых кульков, помыть теплицы и почистить кустарники.

Мытье теплицы / Фото Canva

Собираем воду

Вода из-под крана вредит многим растениями, поэтому ее не стоит использовать. Лучше набрать в бочку дождевую воду или талый снег. Сейчас хорошее время, чтобы подготовить соответствующее место.

Делаем ремонт

Не стоит тратить время на ремонтные работы, когда начнется огородный и садовый сезон. Лучше починить все сейчас. Пройдитесь по двору и посмотрите, что нуждается в обновлении.

Защищаем деревья от грызунов

Обычно с наибольшим количеством вредителей хозяева как раз сталкиваются ранней весной. Мыши и зайцы, в частности, питаются корой молодых плодовых деревьев и кустов. Поэтому культуры нужно обязательно перевязать.

Защита деревьев / Фото "Мир растений"