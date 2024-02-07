В 2024 году сеять семена на рассаду хорошо 1-8, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 февраля. А вот 9-11 и 24 февраля работать на огороде не стоит. Какие дни наиболее благоприятны для посева тех или иных семян, читайте в материале.
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Посевной календарь на февраль 2024
- Корнеплоды и луковые – 1-3, 6, 7, 27-29 февраля.
- Чеснок – 1-7, 27-29 февраля.
- Томаты, физалис – 4-8, 13-21, 29 февраля.
- Перец – 4-6, 15-21, 29 февраля.
- Огурцы – 4-8, 15-21, 29 февраля.
- Кабачки, патиссоны – 15-21 февраля.
- Салаты, цикорий – 13-16, 19-21 февраля.
- Шпинат – 13, 14, 19-21 февраля.
- Укроп, петрушка, кинза – 12-16, 19-21 февраля.
- Базилик, душица, розмарин – 1, 19-21, 25-28 февраля.
- Земляника и клубника – 2, 3, 15-21, 29 февраля.
- Яблоня – 4-8, 15, 16 февраля.
- Груша, айва – 1, 7, 8, 15, 16, 27, 28 февраля.
- Абрикос, вишня, слива, персик – 1, 4-8, 15, 16, 27, 28 февраля.
- Черешня – 15, 16, 22, 23 февраля.
- Малина, ежевика – 2, 3, 15-21, 29 февраля.
- Виноград – 1-6, 12, 15, 16, 19-21, 27-29 февраля.
- Однолетники – 1, 19-21, 25-28 февраля.
- Луковичные и клубневые – 2, 3, 7, 8, 12, 15-18, 25, 26, 29 февраля.
- Травянистые многолетники – 1, 19-21, 25-28 февраля.
- Хвойные – 25, 26 февраля.
- Кустарники и деревья – 4-6, 15, 16, 19-23, 25, 26 февраля.
Также в середине и конце февраля стоит сажать гибриды и поздние сорта томатов, баклажаны, поздний и средний болгарский перец, тюльпаны, нарциссы, петунию, репчатый лук, лук порей, бегонию.