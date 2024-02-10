Однак морози все одно інколи можуть повертатися. Тож варто вибрати теплий та безвітряний день. Як підготувати сад до весни, читайте у матеріалі.

До слова Роботи на городі стартували: які рослини вже можна садити на розсаду

Білимо дерева

У лютому та на початку весни температура повітря ще може різко змінюватися. Це шкодить плодовим деревам. Тому їх потрібно побілити. Однак не варто одразу це робити. Спершу необхідно ретельно почистити гілки. Так ви захистите дерева від гризунів, хвороб та інших шкідників.

Обрізаємо дерева

Перед обрізанням дерев, їх потрібно ретельно оглянути. Адже суворі зимові морози могли призвести до тріщин, які варто обробити штучною корою або садовим варом. Важливо проводити процедуру тоді, коли не буде мінусової температури.

Обрізка дерев / Фото з відкритих джерел

Вносимо добрива

Взимку землю не рекомендується підживлювати. Адже сніг змиває всі корисні речовини. А от з приходом теплої погоди вже можна додавати в ґрунт добрива, щоб навесні рослини могли активно розвиватися та рости.

Оглядаємо рослини

Не всі рослини можуть витримати зимовий холод та морози. Однак це не одразу призводить до їх загибелі. Тому кущі та дерева потрібно оглянути. Можливо, до приходу весни їх вдасться врятувати.

Прибираємо сміття

Лютий – хороший місяць для того, щоб гарно прибрати у саду. Зокрема, необхідно спалити гілки та листя, позбутися пластикових пляшок та поліетиленових кульків, помити теплиці та почистити чагарники.

Миття теплиці / Фото Canva

Збираємо воду

Вода з-під крана шкодить багатьом рослинами, тому її не варто використовувати. Краще набрати у бочку дощову воду або талий сніг. Зараз хороший час, щоб підготувати відповідне місце.

Робимо ремонт

Не варто витрачати час на ремонтні роботи, коли почнеться городній та садовий сезон. Краще полагодити все зараз. Пройдіться подвір'ям та подивіться, що потребує оновлення.

Захищаємо дерева від гризунів

Зазвичай з найбільшою кількістю шкідників господарі якраз стикаються ранньою весною. Миші та зайці, зокрема, харчуються корою молодих плодових дерев та кущів. Тому культури потрібно обов'язково перев'язати.

Захист дерев / Фото "Світ рослин"