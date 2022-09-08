Морское сияние: как почистить жемчуг в домашних условиях

Украшения с жемчугом второй год подряд держатся в трендах. Но, как и все остальные аксессуары, они могут испачкаться и потерять свой блеск. Как почистить украшения с жемчужинами – читайте в материале.

24 канал выяснил, как можно очистить жемчуг в домашних условиях с помощью неожиданных продуктов. Эти средства не повредят перламутровую поверхность и вернут природное сияние украшению.

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Мыльный раствор

Для того чтобы очистить жемчуг, понадобится детское мыло.

Разведите мыло с водой и взбейте пену;

Возьмите сухую салфетку и положите немного пены на нее;

Осторожно протрите каждую жемчужину салфеткой с пеной, промывая теплой водой;

Оставьте жемчуг сушиться на мягкой тряпке в горизонтальном положении.

Как почистить украшения из жемчуга / Фото Unsplash

Оливковое масло

Масло из оливок может вернуть блеск жемчуга и восстановить его природное сияние. Чтобы воспользоваться таким методом очистки:

Нанесите несколько капель оливкового масла на сухую мягкую салфетку;

Протрите каждую жемчужину салфеткой, не втирая масло слишком сильно;

После этого возьмите другую салфетку и протрите остатки на украшении.

Как почистить украшения из жемчуга / Фото Unsplash

Крахмал

Картофельный крахмал может справиться с загрязнениями и убрать лишнюю влагу из украшения.

Чтобы очистить жемчуг таким методом, необходимо взять немного картофельного крахмала на салфетку и натереть каждую бусину крахмалом.

Как почистить украшения из жемчуга / Фото starchinfood