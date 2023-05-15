Как почистить утюг от накипи: 3 домашних средства, которые есть у каждого

Утюгом мы пользуемся довольно часто. Неудивительно, что его приходится регулярно чистить от накипи. Какими домашними средствами это можно сделать – читайте дальше.

Утюг – это самое тот прибор, который часто используется в быту. Соответственно и уход за ней должен быть постоянным. Как почистить утюг от накипи – расскажет 24 Канал.

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Как почистить утюг от накипи

Сода. Для приготовления раствора нужно смешать 1 чайную ложку соды с небольшим количеством воды, чтобы образовать густую пасту. Готовую смесь наносим на поверхность утюга, где есть накипь. Обращаем особое внимание на загрязненные области. Оставляем содовую пасту на подошве утюга в течение 15-20 минут, чтобы она разъела накипь. Тряпкой вытираем накипь и лишаемся остатков пасты. Завершаем процесс сухой тряпкой или салфеткой.



Сода / Фото Мир советов

Лимонная кислота. Приготовьте раствор на основе этого вещества. Добавьте 1-2 чайные ложки лимонной кислоты в стакан воды и тщательно размешайте, пока кислота полностью растворится. Залейте раствор лимонной кислоты в резервуар для воды вашего утюга.



Лимонная кислота / Фото Vozli

Включите утюг и разогрейте его до средней температуры. Оставьте раствор лимонной кислоты на 5-10 минут и выпустите пару раз. Лимонная кислота растворит известковые отложения на утюге. Вычищаем накипь салфеткой или тряпкой и вытираем досуха.

Уксус. Готовим раствор следующим образом: смешиваем одинаковые части уксуса и воды. Окунаем мягкую тряпку или салфетку в раствор уксуса. Очищаем наружную часть утюга, протирая его тряпкой, смоченной в растворе уксуса.



Уксус / Фото Doctor-co

Для удаления накипи или известковых отложений с платформы утюга используйте зубную щетку. Вытрите остатки мокрой тряпкой, а затем насухо.