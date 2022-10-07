Блестящая верность: 4 способа, как почистить обручальное кольцо домашними методами
Золотые обручальные кольца характеризуют благополучие и супружеское счастье людей, которые носят их. Но со временем обручальные кольца могут тускнеть и загрязняться - почистить их можно с помощью домашних продуктов.
24 канал выяснил, как можно почистить золотые обручальные кольца от налета и тусклости, не прилагая многих усилий и не тратя лишние средства.
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Полировка микрофиброй
Ворсистая ткань, которая хорошо и ласково может справиться с загрязнениями, не только может протереть обручальное кольцо от грязи, но и нежно отполировать ее, не оставляя микроцарапины.
Микрофиброй следует тереть кольцо примерно 10 – 15 минут, чтобы увидеть положительные изменения.
Как почистить обручальное кольцо / Фото Unsplash
Сода
Чтобы вернуть былую свежесть и блеск кольца, можно прокипятить в растворе обычной пищевой соды и воды.
- Добавьте в стакан воды 1 столовую ложку пищевой соды;
- Доведите раствор до кипения;
- Добавьте к кипящему раствору обручальное кольцо и оставьте кипеть на 10 – 15 минут;
- Затем дайте воде остыть, достаньте кольцо и тщательно протрите его салфеткой или тряпкой.
Как почистить обручальное кольцо / Фото Unsplash
Перекись, нашатырь и мыло
Одним из наиболее эффективных и действенных методов очистки золота на кольцах является приготовление раствора из мыла, нашатыря и перекиси.
- Смешайте в равных частях жидкое мыло, нашатырь и перекись (достаточно по 1 столовой ложке каждого средства);
- Нанесите смесь и кольцо и оставьте на несколько часов;
- После этого тщательно промойте ювелирное изделие и протрите салфеткой.
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Сок лука
Такой нетривиальный способ может помочь вам избавиться от тусклости и загрязнений в украшении.
Для этого:
- Возьмите 1 луковицу и разрежьте ее пополам;
- Натрите кольцо с помощью луковой половинки;
- После процедуры тщательно промойте кольцо в моечном растворе, чтобы убрать запах и остатки лука.
Как почистить обручальное кольцо / Фото Unsplash