Вещи будут блестеть как новые: как почистить металл от ржавчины
От высокой влажности воздуха на домашних вещах и приборах может образовываться ржавчина. Чтобы эта неприятная эрозия не распространялась и не уничтожала металлические вещи, следует поскорее счищать ее.
Ржавчина разъедает металлические ножи, ложки и вилки, а также принадлежности для строительства и садоводства. Чтобы эти вещи не ржавели, можно использовать несколько домашних продуктов. 24 канал подобрал средства, которые справятся с ржавым загрязнением.
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Когда вы чистите ржавые предметы, защитите столешницы и деревянные поверхности пластиковой тканью или брезентом, чтобы предотвратить пятна или повреждения.
Уксус
Уксус может помочь справиться с ржавым металлом.
- Окуните ржавый предмет в неразбавленный пищевой уксус. Если предмет велик или имеет электрические компоненты, обильно распылите уксус с пульверизатора на ржавый участок или положите ткань, смоченную уксусом, на этот участок.
- Оставьте вещь в уксусе минимум на пол часа. Чем больше ржавчины – тем дольше держать металлическую вещь.
- Извлеките предмет из уксуса и используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы осторожно почистить ржавые участки. Старая зубная щетка хорошо подходит для деталей, имеющих детальную резьбу или небольшие уголки и щели.
- Тщательно промойте водой и высушите тряпкой из микрофибры.
Как почистить металл от ржавчины / Фото UnsplashОбратите внимание! Металлические предметы могут выглядеть почерневшими после замачивания в уксусе или лимонном соке, но они должны вернуться к своему исходному цвету после промывки в воде.
Борная кислота и лимонный сок
В сочетании две кислоты могут легко ликвидировать ржавчину и вернуть нормальный вид металлическим вещам.
- Смешайте буру и лимонный сок в пропорции 2 к 1 в небольшой миске, чтобы образовать пасту.
- С помощью губки густо нанесите пасту на ржавчину и дайте ей постоять как минимум 30 минут. Если паста начинает высыхать, сбрызните ее небольшим количеством воды, чтобы увлажнить. Если есть большой участок ржавчины, смешайте больше пасты.
- Используйте щетку для очистки ржавого металла. Очистка поможет удалить ржавчину с поверхности. Если ржавчина осталась, повторите очищение.
- Промойте и высушите
Как почистить металл от ржавчины / Фото Unsplash
Сода и картофель
Такое неожиданное сочетание эффективно справляется со ржавыми пятнами и может ликвидировать их навсегда.
- Разрежьте картофель пополам и посыпьте срез содой.
- Потрите ржавое место срезом с содой. Добавьте еще соды в металл.
- Промойте и просушите предмет.
Как почистить металл от ржавчины / Фото Unsplash