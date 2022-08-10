Вещи будут блестеть как новые: как почистить металл от ржавчины

10 августа 2022 , 10:00
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От высокой влажности воздуха на домашних вещах и приборах может образовываться ржавчина. Чтобы эта неприятная эрозия не распространялась и не уничтожала металлические вещи, следует поскорее счищать ее.

Ржавчина разъедает металлические ножи, ложки и вилки, а также принадлежности для строительства и садоводства. Чтобы эти вещи не ржавели, можно использовать несколько домашних продуктов. 24 канал подобрал средства, которые справятся с ржавым загрязнением.

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Когда вы чистите ржавые предметы, защитите столешницы и деревянные поверхности пластиковой тканью или брезентом, чтобы предотвратить пятна или повреждения.

Уксус

Уксус может помочь справиться с ржавым металлом.

  • Окуните ржавый предмет в неразбавленный пищевой уксус. Если предмет велик или имеет электрические компоненты, обильно распылите уксус с пульверизатора на ржавый участок или положите ткань, смоченную уксусом, на этот участок.
  • Оставьте вещь в уксусе минимум на пол часа. Чем больше ржавчины – тем дольше держать металлическую вещь.
  • Извлеките предмет из уксуса и используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы осторожно почистить ржавые участки. Старая зубная щетка хорошо подходит для деталей, имеющих детальную резьбу или небольшие уголки и щели.
  • Тщательно промойте водой и высушите тряпкой из микрофибры.

Как почистить металл от ржавчины / Фото Unsplash

Обратите внимание! Металлические предметы могут выглядеть почерневшими после замачивания в уксусе или лимонном соке, но они должны вернуться к своему исходному цвету после промывки в воде.

Борная кислота и лимонный сок

В сочетании две кислоты могут легко ликвидировать ржавчину и вернуть нормальный вид металлическим вещам.

  • Смешайте буру и лимонный сок в пропорции 2 к 1 в небольшой миске, чтобы образовать пасту.
  • С помощью губки густо нанесите пасту на ржавчину и дайте ей постоять как минимум 30 минут. Если паста начинает высыхать, сбрызните ее небольшим количеством воды, чтобы увлажнить. Если есть большой участок ржавчины, смешайте больше пасты.
  • Используйте щетку для очистки ржавого металла. Очистка поможет удалить ржавчину с поверхности. Если ржавчина осталась, повторите очищение.
  • Промойте и высушите

Как почистить металл от ржавчины / Фото Unsplash

Сода и картофель

Такое неожиданное сочетание эффективно справляется со ржавыми пятнами и может ликвидировать их навсегда.

  • Разрежьте картофель пополам и посыпьте срез содой.
  • Потрите ржавое место срезом с содой. Добавьте еще соды в металл.
  • Промойте и просушите предмет.

Как почистить металл от ржавчины / Фото Unsplash

Автор: Ярослава Прадід