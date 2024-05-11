Можно ли мыть голову в праздник: разъясняем популярную примету

Еще в давние времена люди верили, что не во все дни стоит мыть голову. Иначе можно привлечь в жизнь финансовые или семейные проблемы и различные болезни.

В воскресенье, например, нельзя мыть голову, потому что накличете проблемы на работе, отпугнете удачу или потеряете свои сбережения. Кроме того, говорят, что не следует это делать в праздники. Правдива ли такая мысль, расскажет LifeStyle 24.

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Можно ли мыть голову в праздник

Раньше многие парикмахерские и бани закрывались в религиозные праздники. Считалось, что в эти дни люди должны идти в церковь, а не работать или заниматься какими-то другими делами. Голову не мыли даже дома.

Однако сейчас все кардинально изменилось. Люди наоборот хотят хорошо выглядеть в праздник, поэтому записываются на процедуры в салон красоты или ухаживают за собой дома. Церковь также не оправдывает лень. В праздники и воскресенье можно мыть голову, купаться, убирать и работать, однако сначала стоит посетить службу. Священники призывают людей не принимать во внимание суеверия.

Суеверия о мытье головы / Фото Canva

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