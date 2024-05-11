Чи можна мити голову у свято: роз'яснюємо популярну прикмету

Ще у давні часи люди вірили, що не у всі дні варто мити голову. Інакше можна притягнути у життя фінансові або сімейні проблем та різні хвороби.

У неділю, наприклад, не можна мити голову, бо накличете негаразди на роботі, відлякаєте удачу або втратите свої заощадження. Крім того, кажуть, що не слід це робити у свята. Чи правдива така думка, розповість LifeStyle 24.

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Чи можна мити голову у свято

Раніше багато перукарень та лазень закривалися у релігійні свята. Вважалося, що у ці дні люди мають йти до церкви, а не працювати чи займатися якимись іншими справами. Голову не мили навіть вдома.

Однак зараз все кардинально змінилося. Люди навпаки хочуть мати гарний вигляд у свято, тому записуються на процедури у салон краси або доглядають за собою вдома. Церква також не виправдовує лінь. У свята та неділю можна мити голову, купатися, прибирати та працювати, однак спершу варто відвідати службу. Священники закликають людей не брати до уваги забобони.

Забобони про миття голови / Фото Canva

Коли ще не можна мити голову: народні повір'я