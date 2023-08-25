Многие уже знакомы, что есть как полезные, так и вредные жиры. Полезные жиры можно получить, употребляя авокадо, красную рыбу, оливковое масло. Вредные (трансжиры) – в жареной пище, выпечке и других продуктах. Они напрямую влияют на здоровье волос.

Смотрите также Как сделать стойкий макияж в жару: вы будете удивлены результатом

Эту тему изучили в Токийском медицинском университете. Взрослых мышей разделили на группы. Одну кормили стандартным рационом, другую – едой с высоким содержанием жиров. Команда предположила, что вторая команда будет страдать от выпадения волос – и не прогадала.

У мышей, употреблявших пищу с высоким содержанием жиров, со временем появились залысины. Особенно это проявлялось у старших особей.

Как связаны жиры и выпадение волос

Авторы исследования считают, что вредные жиры истощают стволовые клетки в волосяных фолликулах. Именно эти клетки отвечают за рост волос: они активируются и формируют здоровый корень, так волос начинает расти. При нездоровом цикле роста клетки не активируются, а волосы выпадают.

Высокое содержание жиров в питании приводит к тому, что в организм попадают воспалительные молекулы, препятствующие кислороду поступать в фолликул. Регенерация не происходит.

Как предотвратить выпадение волос

Потеря волос – проблема многих. Распространено мнение, что обычно только мужчины страдают алопецией и теряют волосы. Но женщины сталкиваются с этой проблемой в течение жизни, их около 50%.

Питание – не единственный фактор, влияющий на здоровье волос, однако его следует нормализовать. Добавьте в рацион большое количество свежих овощей, зелени и фруктов. Избегайте стрессовых ситуаций и обходите следующие продукты:

жареная пища,

сыры,

колбасные изделия,

выпечка.

Если вы поработаете над этим фактором, увидите первые результаты.