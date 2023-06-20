Что делать с денежным деревом, когда его листья краснеют

Денежное дерево часто держат дома: их владельцы верят, что оно улучшает финансовое положение и привлекает деньги. Но с ним может случиться беда.

Если денежное дерево изменяет цвет листвы, это свидетельствует об определенных нездоровых процессах в корнях или стеблях. Что делать в таком случае – подскажет 24 Канал.

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Как действовать, когда денежное дерево краснеет

Денежное дерево краснеет от сильных солнечных лучей. Это защитная реакция на перегревание. Следует перенести растение на место частичной тенью или на определенный промежуток времени закрывать жалюзи на окнах. Уже через неделю дерево снова приобретет зеленый цвет.

Еще один эффективный вариант, если в помещении жарко – это вынести денежное дерево на улицу или балкон. Следует делать такое раз в неделю, затем частоту можно увеличивать. Также растение не должно храниться на сквозняках, но в свежем воздухе оно все же нуждается.



Полив денежного дерева / Фото Cherry Lady