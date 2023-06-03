Орхидея начала засыхать: 6 распространенных причин, почему так происходит

Орхидеи уже давно стали полноценными комнатными цветами. Они выглядят очень красиво. Но могут сохнуть и портиться.

Хотя уход за орхидеями может быть непростой, но есть общие рекомендации, которые помогут вам справиться с ними. Так же и в ситуации с засохшими листьями, 24 Канал подскажет, что делать.

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Почему сохнет орхидея

Нужно учитывать все возможные факторы, вызывающие это явление. Вот некоторые из самых распространенных причин.

Нехватка воды. Орхидеям нужна влага. Если вы не поливаете орхидею достаточно часто, это может привести к сухости земли.



Полив орхидеи / Фото Лайфхакер

Неправильное освещение может стать причиной того, что орхидеи сохнут. Если растение получает недостаточно света или, наоборот, много прямых солнечных лучей, листья могут сохнуть.

может стать причиной того, что орхидеи сохнут. Если растение получает недостаточно света или, наоборот, много прямых солнечных лучей, листья могут сохнуть. Влажность – важный фактор развития для орхидей. Они выглядят красиво в природных средах, то есть во влажных климатических условиях. В сухом помещении орхидея может быстро высыхать.

– важный фактор развития для орхидей. Они выглядят красиво в природных средах, то есть во влажных климатических условиях. В сухом помещении орхидея может быстро высыхать. Пересадка или стресс – частая причина сухости цветка. Когда орхидею пересаживают в новый горшок, это неожиданные условия для растения, соответственно, может начать сохнуть.



Пересадка орхидеи / Фото Ютуб.