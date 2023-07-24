То, что клубника сохнет – явление далеко не новое. Это касается плодов, листьев и побегов. Неприятная ситуация для каждого дачника. Почему такое происходит и что с этим делать – знает 24 Канал.

Действенный эффект Как можно увеличить плоды сульфатом калия: раскрыт способ применения

Сохнет клубника: что делать

Наиболее распространенной причиной того, что клубника сохнет нехватка воды. Клубника нуждается в достаточном количестве влаги, особенно во время роста плодов. Важно регулярно поливать грядку клубники, особенно в период сухой погоды. В таком случае воду вносят каждый день: по 5–7 литров на 1 квадратный метр.



Полив клубники / Фото "Аптека садовода"

Неправильный участок – это тоже популярная причина такого явления. Клубнике нравится тепло и солнечный свет. А холодного ветра и сквозняков следует избегать. Не сажайте ее там, где мощные ветры и большая тень.



Клубника цветет / Фото "Жизнь в деревне"

Клубника нуждается в питательных веществах для здорового роста. Когда завязь сохнет во время созревания, ей не хватает полезных веществ. Также это может быть связано с бедными почвами. Используйте удобрения, богатые калием, фосфором и азотом, но следите за дозировкой. Удобрения вносите трижды: в начале роста, перед цветением и после сбора урожая.



Гниль клубники / Фото Floristics.info