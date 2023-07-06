Почему на огурцах появляется пустоцвет и как с ним бороться
Источник:Ukr.media
Насыщенное цветение огурцов – это еще не повод радоваться. Потому что они не завязались и в таком случае урожая ждать не приходится.
Пустоцветы – мужские цветки, на которых не бывает завязей. Они бывают только на женских цветках, из которых потом произрастают плоды. Возникает вопрос, что делать, когда образуется много пустоцветов.
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Причины пустоцвета и решение проблем
Низкое качество семян. Это происходит, когда вы приобрели товар у непроверенного производителя. Или когда вы собрали семена огурцов самостоятельно, даже не догадываясь, что не все огурцы подходят для размножения. Соответственно и имеем не тот результат, которого хотелось бы.
- Выход: покупать семена надежной агрофирмы или выращивать рядом только сортовые огурцы и собирать семена с них.
Семена огурцов / Фото Fazenda.net
Неправильный полив. Вероятно, вы давали пить огурцам очень часто. Хотя они и любят влагу, но когда холодно и влажно, не нужно дополнительно их поливать. Учитывайте погодные условия. Помните, что им нужна только теплая вода +25-28 ранним утром или поздно вечером.
Полив огурцов / Фото "Аптека садовода"
Чрезмерность удобрений. Если вы удобряли огурцы подкормкой на основе азота, то она будет наращивать зеленую массу без образования плодов. Поэтому будьте осторожны с количеством подкормок.
- Перед посевом вносите органические и минеральные удобрения в пропорции 10-15 килограммов перепревшего компоста или перегноя или 20 граммов суперфосфата или сульфата калия на 1 квадратный метр.
Очень молодые семена – это еще одна распространенная причина массового образования пустоцветов. Оно должно иметь минимум 2-3, а лучше – 4 года. Хороший вариант – прогревать семена перед тем, как сеять.
- Сначала его следует обеззаразить в 1% растворе марганцовки на пол часа. Затем просушить в духовке 2-3 часа.
Огурцы вырастают с пустоцветами из-за нехватки света. Если вы усадили овощи в тени, то плодов можете не ждать. Помните, что сеять огурцы нужно на хорошо освещенном участке.
- А если вы уже допустили такую ошибку, можете уменьшить частоту полива и привить главный стебель. У ранних сортов, стебель прививают после 8-10 листиков, у поздних – после 6-8. Да, активнее будут расти боковые побеги, на которых сформируются женские цветки.