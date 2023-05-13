Почему на огороде нужно сажать бархатцы: 5 причин, которые убедят вас это сделать

Бархатцы часто становятся украшением клумб и цветников, ведь они просты в уходе и долго цветут. Также они имеют широкую цветовую палитру на любой вкус. Существует определенное объяснение, почему на огороде нужно сажать бархатцы.

Бархатцы красиво и долго цветут и они не нуждаются в много ухода. За это садоводы и любят эти цветы. Их можно высаживать как на клумбах, так и в цветниках и придомовых территориях. 24 Канал подскажет, почему на огороде нужно сажать бархатцы.

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Почему на огороде надо сажать бархатцы

Сажание бархатцев на участке может иметь несколько преимуществ.

Эстетика. Бархатцы значительно улучшают внешний вид любой территории, потому что цветут яркими цветами. К тому же, имеют интересную форму цветов.



Бархатцы на участке / Фото Canva

Привлекают насекомых. Бархатцы обычно имеют привлекательный аромат, который привлекает опылителей, в частности пчел и бабочек. Насекомые-опылители размножаются, что очень важно для цветков.



Пчела опыляет цветок

Защита от вредителей. Некоторые виды бархатцев известны своими отпугивающими свойствами. Больше всего это касается муравьев, что поможет уберечь другие растения в саду от приступа вредителей.



Мурахи / Фото Canva

Предотвращение эрозии. Бархатцы не допускают разрушения земли водным потоком. Их корни произрастают глубоко в почву. Это позволяет удерживать землю на месте во время дождей или других природных явлений.



Эрозия земли / Фото Canva

Эфирные масла. Они используются в чистом виде и в сочетании с другими эфирными маслами для косметических средств. Речь идет о лечении различных кожных заболеваний и ОРВИ.



Эфирное масло бархатцев / Фото Dreamstime