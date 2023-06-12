7 причин, которые убедят вас посадить мяту и мелиссу на своей грядке

Как мелиссу, так и мяту часто сажают на огороде, потому что они хорошо пахнут и из них можно варить чай. Есть и другие причины, почему на грядках обязательно нужно выращивать мелиссу и мяту.

Польза – это важный фактор, который учитывают огородники при посадке разных растений. Это касается и мелиссы и мяты. 24 Канал расскажет почему еще стоит выращивать мелиссу и мяту на своих грядках.

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Преимущества мелиссы и мяты

Простота в выращивании – это важный критерий для огородников, а мелисса и мята приживаются на разных почвах и не нуждаются в уходе. Их можно выращивать даже на подоконнике у себя дома. Впрочем, иногда мята может сильно разрастаться, поэтому лучше посадить ее на открытом пространстве.

Мелисса и мята отпугивают некоторых вредных насекомых, таких как комары, мухи и мошки. Эти растения выделяют сильный насыщенный аромат, который помогает удерживать этих насекомых как можно дальше от грядок и растений.



Комар / Фото ACC

Эти растения известны использованием в кулинарии и народной медицине. Это популярные травы, из которых готовят ароматные чаи, лимонады, салаты и другие блюда. Они также обладают лечебными свойствами: для успокоения и уменьшения стресса.



Мятный чай / Фото Pixabay

Мелисса и мята привлекают пчел и других насекомых-опылителей. Наличие этих растений на грядках способствует увеличению опыления, а это обычно улучшает плодоношение.



Пчела / Фото "Пасека 21"

Также эти травы пугают улиток своим ощутимым запахом. Они вас больше не побеспокоят, если вы рассадите мяту и мелиссу по грядке.



Улитка / Фото Аграрии вместе

Внесение этих растений в качестве удобрений улучшит структуру и плодородие земли. Разложение остатков этих трав в почву обеспечивает питательными веществами другие растения.