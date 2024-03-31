Почему нельзя подметать пол вечером

Согласно народным поверьям, пол лучше подметать днем, а не вечером. В противном случае в дом придут ссоры, болезни, финансовые проблемы и нечисть.

Такой предрассудок появился еще во времена, когда люди активно занимались магией. Дело в том, что когда-то веник ассоциировался с ведьмами и колдунами. Ведь они или летали на нем, или использовали для различных ритуалов.

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Почему не стоит подметать вечером

Если подметать пол вечером, то можно избавиться от любви, средств, положительной энергии и успеха. В доме наоборот будут царить ссоры, а в семью придут болезни. Кроме того, так люди притягивают злых духов и нечистую силу, которые вредят. Особенно не следует заметать вечером перед обычной или рабочей поездкой, ведь оттолкнете защиту и удачу.

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Часто в течение дня совсем нет времени на уборку. Поэтому люди вынуждены откладывать некоторые домашние дела до вечера, в том числе и подметание пола. В таком случае нужно придерживаться нескольких советов, чтобы не навлечь беду.