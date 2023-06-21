Уберите растение с этого места: почему нельзя ставить денежное дерево в спальне

Комнатные растения не только удачно дополняют пространство, но и обладают определенной энергетикой. Имеет большое значение, где они стоят, особенно для денежного дерева.

Чтобы денежное дерево приносило пользу, нужно знать не только как его выращивать, но где хранить. Иначе вас могут ждать определенные неприятности. Почему нельзя ставить денежное дерево в спальне подскажет 24 Канал.

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Почему нельзя держать в спальне денежное дерево

Весомой причиной является то, что в листьях денежного дерева содержится очень опасный яд – мышьяк. Это может вызвать аллергическую реакцию, кашель, диарею, зуд или раздражение дыхательных путей. Некоторые люди могут испытывать проблемы с сердцем или вообще потерять сознание.

Хотя яда она содержит немного, но она приводит к неприятным последствиям. Особенно это касается детей и животных. Чтобы не подвергать себя опасности, нужно перенести деревце в другое место.

Где лучше держать денежное дерево

Оптимальным местом для этого растения в теплый сезон будет балкон или лоджия. Там поступает достаточно свежего воздуха, поэтому шанс отравиться – мал.



Денежное дерево / Фото "Сам себе агроном"

На кухне лучше не хранить денежное дерево, ведь некоторые хозяйки проводят там много времени, поэтому лучше не рисковать.

Помните, что ухаживать за денежным деревом лучше исключительно в перчатках .

. Не допускайте контакта с этим растением детей или животных.

Приметы, связанные с денежным деревом

Когда листья начинают опадать, это плохой знак: указывает на отрицательную энергию в помещении. Также у собственника могут быть неожиданные финансовые затраты. В таком случае лучше изменить месторасположение растения в доме.