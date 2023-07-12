Некоторые дачники утверждают, что клубнику нужно скашивать после плодоношения. Те, кто уже испытал эту процедуру, скажут в один голос, что лучше этого не делать. И сейчас объясним почему.

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Почему лучше не скашивать клубнику

Существует такое мнение, если скосить клубнику после того, как она возродила, то лучше будет расти корни и молодые побеги. Поговаривают, что таким образом можно избавиться от разных вредителей. В реальности скашивание плохо сказывается на здоровье кустов ягоды. Ничего хорошего в такой процедуре нет.

В летнее время, после сбора ягод, стоит сделать обрезку кустов клубники. Этот процесс может продолжаться дольше кошения. Но это будет еще и полезно.



Обрезка клубники / Фото Gradina Max

Отдельные кусты следует обрезать только садовыми ножницами или секатором.

или секатором. Еще один полезный совет – удаляйте из кустов только те листья, которые выросли несколько лет назад. Зато больные и хрупкие кусты следует выкорчевывать, а не просто обрезать.

Когда сделали обрезку, займитесь очисткой участка, где растет клубника. Листья нужно сжечь, а землю между строчками – перекопать.

Специалисты советуют опрыскать клубнику раствором карбофоса, а через две недели удобрить его любым комплексным удобрением.