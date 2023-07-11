Иногда туя ощущает нехватку витаминов и минералов, поэтому перестает расти. Очевиден тот факт, что нужно внести подкормку. Чем удобрить туи для того, чтобы быстрее росли – знает 24 Канал.
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Чем подкормить туи
- Если этим растениям не хватает азота, это будет ясно видно по сокращению прироста молодых веток. В то время как они должны активно расти, можно увидеть, что они желтеют, хвоя теряет свой естественный цвет. В таком случае туи следует подпитать аммиачной селитрой. Пропорция: 2 столовых ложки на 1 квадратный метр у корней.
Аммиачная селитра / Фото "Украинская агропромышленная группа"
- Когда деревьям не хватает такого элемента, как фосфора, побеги частично будут красного или фиолетового оттенка. Тогда хорошим средством окажется суперфосфат. Возьмите по 2 столовые ложки вещества на 1 квадратный метр приствольного круга.
Суперфосфат / Фото Super Agronom
- Когда туя начинает светлеть, становится желтоватой или даже белой – это знак того, что ей не хватает железа. Здесь нужно провести внекорневую подкормку хелатом железа. Возьмите 1% раствор и обработайте крону.
- У дерева недостаток калия и магния, когда наблюдается желтение верхушки кроны. Пригодится такое вещество, как калимагнезия. Следует взять 2 ложки вещества на 1 квадратный метр у корней и полить у туй.
Калимагнезия / Фото "Аграрии вместе"
Обратите внимание, что перекормить растение – гораздо хуже, чем когда она недополучит какое-либо вещество. Будьте осторожны, чтобы не перенасытить землю азотом. А уж если так случилось, то внесите калийные или фосфорные удобрения.