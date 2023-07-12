Деякі дачники стверджують, що полуницю потрібно скошувати після плодоношення. Ті, хто вже випробував цю процедуру скажуть в один голос, що краще цього не робити. І зараз пояснимо, чому.

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Чому краще не скошувати полуницю

Існує така думка, якщо скосити полуницю, після того, як вона відродила, то краще буде рости коріння та молоді пагони. Подейкують, що у такий спосіб можливо позбутися різних шкідників. У реальності скошування погано позначається на здоров'ї кущів ягоди. Нічого доброго в такій процедурі немає.

У літню пору, після збору ягід, варто зробити обрізку кущів полуниці. Цей процес може тривати довше, ніж косіння. Але це буде ще й корисно.



Обрізка полуниці / Фото Gradina Max

Окремі кущі варто обрізати лише садовими ножицями або секатором.

або секатором. Ще одна корисна порада – видаляйте з кущів лише те листя, яке виросло кілька років тому. Натомість хворі та кволі кущі слід викорчовувати, а не просто обрізати.

Коли здійснили обрізку, займіться очищенням ділянки, де росте полуниця. Листя потрібно спалити, а землю між рядками – перекопати.

Фахівці радять обприскати полуницю розчином карбофосу, а через два тижні удобрити її будь-яким комплексним добривом.