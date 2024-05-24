Убирайте в доме осторожно: что произойдет, если обмести человека веником

От наших предков передалось много народных примет о венике. Например, не стоит, чтобы их в доме было много, ведь тогда семья распадется. Кроме того, говорят, что нельзя мести вечером, иначе придут несчастья.

В давние времена люди также отмечали, что нужно подметать пол осторожно, чтобы не обмести никого. Почему так, расскажет LifeStyle 24.

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Почему нельзя обметать человека

В народе утверждают – если обмести человека, то можно привлечь в его жизнь неприятности. В частности, начнутся проблемы с деньгами, испортятся отношения с друзьями, а новые знакомства будет сложно найти.

Кстати, не только мести надо, когда рядом нет людей, но и мыть пол. Считается, что можно навлечь болезни, если обмыть кого-то. К тому же стоит следить, чтобы случайно не коснуться шваброй или веником ноги. В противном случае, согласно поверьям, проблем станет еще больше.

Мужчина подметает пол / Фото Canva

Какие еще приметы есть о венике