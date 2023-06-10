Почему не цветут пионы: 7 важных моментов, на которые нужно обратить внимание

Пион принадлежит к любимым цветам садоводов. Ее приятный аромат и красивый внешний вид настолько манит, что хочется сажать снова и снова. Впрочем, периодически могут возникать проблемы с цветением: есть некоторые нюансы.

Пионы отличаются своей долговечностью и могут цвести многие годы. Они обычно показывают цветы весной или в начале лета, в зависимости от сорта и климатических условий. Как и с другими цветами, с ними могут возникать проблемы. Почему не цветут пионы и как это исправить – расскажет 24 Канал.

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Почему пионы не цветут

Вы посадили цветы на неправильном участке. Пионы нуждаются в солнечном месте, даже непродолжительное пребывание в тени может уменьшить цветение. Также место должно быть защищено от ветра и сквозняков.

Проблемы с землей могут лишить ее цветения. Почва под пион должна быть щелочной и хорошо дренированной. Если на участке застаивается вода или залегают подземные воды, корни цветка будут гнить.

могут лишить ее цветения. Почва под пион должна быть щелочной и хорошо дренированной. Если на участке застаивается вода или залегают подземные воды, корни цветка будут гнить. Не рекомендуется сажать пионы у корней больших деревьев и высоких кустов, поскольку это может отрицательно сказаться на развитии растения.

Посадка играет немаловажную роль для дальнейшего роста пиона. Берите здоровые саженцы без трещин, наростов и пятен. Яма под посадку должна быть достаточно большой, минимум 70 сантиметров, разрастающиеся корни. Поместите туда дренаж, а также сверху сделайте плодородный слой из перегноя, компоста и садовой земли. Сажайте пион на 5-7 сантиметров вглубь.

без трещин, наростов и пятен. Яма под посадку должна быть достаточно большой, минимум 70 сантиметров, разрастающиеся корни. Поместите туда дренаж, а также сверху сделайте плодородный слой из перегноя, компоста и садовой земли. Сажайте пион на 5-7 сантиметров вглубь. Отсутствие или большое количество удобрений также влияет на пион. Им должно хватать подкормки, чтобы цвести. Поэтому при первой подкормке, когда появятся ростки, нужно использовать калийные и азотные удобрения. Второй раз, в период бутонизации, подпитываем органическими или минеральными удобрениями. И в третий раз, через 2 недели после цветения удобряем пион калием и фосфором.

Вредители и болезни извлекают из цветка все ресурсы. Поэтому нужно проверять растения, нет признаков вредителей. И периодически обрабатывать цветок разными веществами.

Пионам очень нужна вода, особенно во время бутонизации и в жару. Важно помнить, что корни цветка расположены от 20-30 сантиметров от центра куста, поэтому поливаем его по круговой зоне растения. Под один кустарник берите 3-4 ведра воды и поливайте его рано или вечером.