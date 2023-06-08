Надо это исправить: 5 распространенных причин, почему гниют завязи у кабачков

Погодные условия играют огромную роль в выращивании этого овоща. Если на улице холодно и сыро, иммунитет кабачка снижается и будет гнить. Когда плохая погода, нужно накрывать его пленкой.

Очень важна правильный севооборот. Урожая кабачка не будет, если до него на участке росли огурцы, тыквы, дыни и арбузы. Перед тем, как сажать овощ на их место, следует подождать не менее 4 лет. Впрочем, кабачок "уродит" на грядке после свеклы, картофеля, капусты, лука и зелени.