Победительница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос впервые вышла на паркет еще в детстве. Тогда движения давались ей сложно, однако продолжить занятия танцами вдохновил отец. Его слова артистка вспомнила после победы в проекте.

В суперфинале шоу "Танцы со звездами" победу одержала Санта Димопулос. Однако фаворитка зрительского голосования решила разделить победу с Юлией Саниной. Причиной такого решения стал предыдущий танцевальный опыт артистки. Поэтому, ради справедливости, она отдала кубок солистке группы The Hardkiss.

Санта Димопулос не скрывала, что в детстве занималась бальными танцами, однако после победы решила рассказать больше о первых шагах на паркете. Сообщение она опубликовала на личной странице в инстаграме.

Важно Приняла решение спонтанно: Санта Димопулос объяснила, почему отдала кубок Юлии Саниной

Санта Димопулос о первом выходе на паркет

Она призналась, что первые па в танцевальном зале ей не удавались. Ребенком она была готова покинуть тренировку после первых неудач. После слов дочери: "Кажется, у меня не получается", – Янис Димопулос вдохновил ее на продолжение занятий." У тебя все получится, ведь танец – это естественное движение, это жизнь. Мир танцует вокруг тебя, когда ты танцуешь. Просто танцуй вместе с ним", – посоветовал отец маленькой Санте Димопулос.

Она утверждает, что "танец остановился" после смерти отца, ведь "мир изменил движение" и она больше не могла выйти на паркет. Поэтому именно проект "Танцы со звездами" помог Димопулос вновь пережить те эмоции, которые она в детстве разделила с отцом.

Когда меня пригласили участвовать в шоу "Танцы" внутри меня проснулась маленькая девочка, у которой состоялся первый урок танцев,

– подчеркнула победительница.

Она подчеркнула, что благодаря шоу "Танцы со звездами" прожила новую жизнь, научилась быть в моменте, искать новые смыслы. Каждую историю Санта Димопулос и Макс Леонов проживали по-настоящему.

Санта Димопулос о победе на "Танцах со звездами"

Она в который раз призналась, что на проект шла не ради кубка, а ради опыта. Именно поэтому в финале звезда проявила свое уважение к труду Юлии Саниной, отдав певице символ триумфа.

"Опыт и осознание подсказали мне сделать то, что я сделала в конце: передать кубок. Так мне подсказало сердце. Это жест уважения к Юле и ее труду. Моё решение было спонтанным, но я искренне считаю, что победу мы должны разделить", – подчеркнула Санта Димопулос.