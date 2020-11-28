Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут редко когда делится образами с поклонниками. Но на этот раз звезда предстала перед фанами в интересном наряде и с платочком на голове.

Ольга Фреймут обнародовала кадр на своей странице в инстаграме. Ранее украинская телеведущая и журналистка подчеркивала, что ее стиль – это одежда вне времени. Звезда продемонстрировала новый образ, который поразил сеть.

Интересно Одежда вне времени: Ольга Фреймут показала образ и рассказала о своем стиле

Образ Ольги Фреймут

Телеведущая позировала перед камерой в одном из заведений, которое решила посетить. Для выхода в свет Ольга Фреймут выбрала теплый красный вязаный свитер, который прекрасно подойдет для последних осенних дней и первых зимних.

Журналистка распустила длинные волосы, уложенные волнами, но сверху накинула бежево-желтый платочек, которым также украсила шею. Ольга Фреймут сделала легкий макияж, продемонстрировав натуральную красоту.

Подписчики тут же засыпали Ольгу положительными отзывами: "Супер", "Красавица", "Очаровательная", "Невероятная", "Самая красивая", "Стильная", "Самая лучшая", – написали поклонники в комментариях под фотографией.



Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia