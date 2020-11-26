Украинская звезда Ольга Фреймут показала образ, в котором была звездной ведущей балкона на "Танцах со звездами". Также она рассказала о нем, отметив, что ее стиль – это одежда вне времени.

Ольга Фреймут опубликовала новые фотографии на личной странице в Инстаграме. Успешная украинская телеведущая редко делится с поклонниками своими образами, но на этот раз она показала элегантный аутфит, а также рассказала о своем стиле.

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Образ Ольги Фреймут

В 13 выпуске шоу "Танцы со звездами" Ольга была звездной ведущей балкона. Для этого она выбрала длинное черное платье с полупрозрачными вставками и блестками. Она удачно подходила Фреймут и подчеркивала ее стройную фигуру. Образ телеведущая дополнила массивным серебристым кольцом с камнями. Она отметила, что в свое время в этом наряде вела шоу "Голос страны".

Ольга сделала пышные локоны и распустила волосы. Она завершила look красивым макияжем. Глаза звезды подчеркивали черно-коричневые smokey. Губы Фреймут накрасила темной нюдовой помадой.

Стиль Ольги Фреймут

Звезда рассказала историю о деловой встрече, которая у нее состоялась. Она должна была встретиться с "неприятным" человеком, который распространял о ней слухи. Тогда хороший друг ведущей посоветовал ей одеться так, как этот человек точно не оденется.

И мой добрый друг посоветовал, как чувствовать себя уверенно во время визита: "оденься так, как она никогда не оденется". Тогда я выбрала платье от Celine (old Celine от Фиби Файло). Встреча прошла успешно,

– отметила Ольга Фреймут.

Также она рассказала, что это платьице до сих пор есть в ее гардеробе, как и другие образы, некоторым из них уже 10 лет. Ольга Фреймут подчеркнула, что ее стиль – это одежда вне времени. "Мне нравится давать любимому платью второй шанс. Оно становится уже своеобразным оберегом, пронизывается событиями; с каждым новым выходом становится еще стильнее", – призналась телеведущая.

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