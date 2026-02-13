Существует немало мифов, библейских легенд, поверий, суеверий и примет, связанных с этим днем. В материале 24 Канала мы рассказываем, с чем связывают эту дату, а также какие запреты существуют в этот день.

С чем связывают пятницу 13-е?

Люди считают, что ожидать чего-то хорошего в пятницу, 13-го, не стоит. Поэтому существует немало примет, которые призывают быть осторожными в этот день.

По библейским рассказам, именно в пятницу, 13-го, Ева вкусила запретный плод и дала его Адаму. В пятницу, 13-го, Каин убил своего брата Авеля, а Иисуса Христа распяли на кресте.

Существуют также мифы средневековья, согласно которым пятницу, 13-е, считали днем казни, а известные художники – композиторы и кинотворцы – создавали целые произведения, связанные с этой датой.

В частности, существует популярный американский фильм ужасов 1980 года режиссера Шона Канингема "Пятница 13-е". Поверья переросли в современные запреты, которых стоит придерживаться в пятницу, 13-го.

Какие запреты соблюдают люди в пятницу 13-го?

Чтобы избежать неприятностей в пятницу, 13-го, стоит придерживаться определенных запретов.