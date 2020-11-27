Наталья Жижченко, известная как ONUКА, впервые стала мамой в мае этого года. Певица родила сына Александра от мужа Евгения Филатова. Малыша звезда скрывала от камер, однако сейчас решилась показать его лицо миру.

Солистка знаменитой электро-фолк группы ONUКА на личной странице в инстаграме опубликовала трогательное фото. Она впервые показала лицо 6-месячного сына Александра. Стоит добавить, что о личной жизни Наталья Жижченко говорить не любит, а беременность скрывала до самых родов, поэтому такое откровение стало неожиданностью для фанов звезды.

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Фото сына певицы ONUКА

После выписки из роддома чета композитора и продюсера Евгения Филатова и Натальи Жижченко устроила семейную съемку с новорожденным сыном. Теперь звездная мама решила сделать домашний кадр и разместить его в своем блоге.

ONUКА сфотографировала малыша во время сна в детской кроватке так, чтобы публика смогла разглядеть черты его лица. Он одет в темно-серый костюм с принтом Бэтмена. Рядом с Сашей сел пес пары Пиф, которого супруги считают полноценным членом семьи. Артистка не стала комментировать милый кадр, оставив смайлик сердца в подписи.



Сын певицы ONUКА / Фото Instagram / @onukaofficial

Что известно о сыне певицы

Наталья Жижченко стала мамой 14 мая 2020 года. Она родила сына Александра, которого назвала в честь своих родных – деда, дяди, брата. Певица скрывала состояние в положении не только от прессы и поклонников, но и от коллег по группе ONUКА, ведь "не хотела мусолить каждую мелочь беременности".

Однако Ната Жижченко призналась, что не хотела быть мамой и не планировала рожать детей вообще. Она не была готова раствориться в материнстве и не чувствовала влечения к детям. Для звезды всегда были важнее собаки, а к чужим малышам она была безразлична.



Ната Жижченко с сыном​ / Instagram / @happydarina