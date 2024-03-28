Зачем Украине переходить на летнее время: основные факты о переводе часов

Ежегодно в последнее воскресенье марта украинцы переводят часы. Это важно делать для того, чтобы уменьшить использование электроэнергии. Однако людям придется вставать на час раньше, а такая практика нравится не всем.

В этом году переход на летнее время состоится в ночь с 30 на 31 марта, в 3 часа ночи. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед – на 4:00, передает LifeStyle 24.

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Зачем переводить часы

Переходить на летнее время в 1916 году начали Австро-Венгрия и Германия. Впоследствии присоединились СССР, Великобритания и США. Так день становится длиннее, люди вечером позже включат свет, поэтому расходы на него становятся меньше.

Многие страны уже отказались переводить стрелки часов весной. Ведь это плохо влияет на организм и темп жизни. Люди также утверждают, что больше всего электроэнергии потребляют бытовые приборы, а не лампы. И разная техника используется в течение всего дня и вечера.

Переход на летнее время 2024 / Фото Canva

Зачем Украине переходить на летнее время

В Украине не просто так переводят часы осенью и весной. Дело в том, что расстояние между восточными и западными областями является достаточно большим. Если всегда жить в зимнем времени, то летом солнце будет восходить на Востоке в 3 часа ночи, а заходить в 8 часов вечера. К определенным неудобствам может привести и полный переход на летнее время. Тогда утром на Западе будет очень темно.

Как переход на летнее время влияет на организм

Людям достаточно сложно адаптироваться к летнему времени. Из-за такой практики ухудшается состояние здоровья, в частности, начинаются проблемы с сердцем. Кроме того, чаще случаются ДТП и суициды. Быстро среагировать на изменения не могут не только взрослые, но и дети, которые ходят в школу или садик.

Уменьшить негативное влияние перехода на летнее время на организм можно. Попробуйте несколько дней ложиться спать и вставать быстрее. Так ваш организм адаптируется к новому темпу жизни без худших последствий.