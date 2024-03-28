Вместе с Украиной часы переведут около 70 стран мира. Примерно 135 стран или никогда этого не делали, или уже перестали. Подробнее о том, какой тогда будет разница во времени, читайте на сайте LifeStyle 24.

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Переход на летнее время: разница с другими странами

Согласно постановлению Кабинета министров от 13 мая 1996 года, Украина переводит часы дважды в год: осенью и весной. Так не только день становится длиннее, но и экономится электроэнергия.

В обществе уже давно идут дискуссии, что пора отказываться от такой практики. Люди, в частности, говорят, что она плохо влияет на самочувствие и сбивает распорядок дня. Однако депутаты Верховной Рады Украины пока не приняли соответствующий законопроект: №4201 "Об исчислении времени в Украине".

Украина переходит на летнее время / Фото Canva

Когда 31 марта в Украине будет 8:00 утра, то в других странах так:

08:00 – Молдова, Румыния, Эстония.

– Молдова, Румыния, Эстония. 07:00 – Испания, Германия, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша.

– Испания, Германия, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша. 06:00 – Ирландия и Великобритания.

Переход на летнее время специально происходит ночью на выходных, чтобы организму было легче адаптироваться к изменениям. Больших трудностей не возникает и потому, что в современной технике час переводится автоматически. Вручную это нужно будет делать, если есть механические часы или кнопочный телефон.