Христос Воскресе: что нельзя делать в Пасху и какие существуют традиции
Пасху 2023 празднуют в воскресенье, 16 апреля. Этот день считается самым светлым праздником в году. О традициях, которые существуют, и запретах, что нельзя делать, узнайте в материале.
Пасха символизирует начало новой жизни, но второй год ее приходится отмечать в условиях полномасштабной войны. Однако существуют светлые традиции и обычаи, которые сейчас необходимы каждому украинцу. О них и других предрассудках рассказываем дальше.
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Традиции на Пасху
В ночь на воскресенье, в этом году 16 апреля, колокольный звон извещает о Воскресении Христовом и начале службы, которая длится до утра и заканчивается освящением пасхальных корзин. В церковь несут кулич, сыр, масло, яйца, колбасу, ветчину, соль и хрен.
Весь период празднования при встрече люди приветствуются словами: "Христос воскрес!" – "Поистине воскрес!" а также обмениваются пасхальными яйцами. С этой традицией связано такое поверье: Мария Магдалина решила принести радостное известие о воскресении Иисуса римскому императору Тиберию и принесла в дар куриное яйцо, символизирующее жизнь. После признания Марии Магдалина Тиберий рассмеялся и сказал: "Это так же невозможно, как и твоему белому яйцу превратиться в красное". Не успел он договорить, как яйцо стало красным.
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Завтрак в Светлое Христово Воскресение всегда праздничный. После церкви семья садится за один стол и начинает трапезу с пасхальных яиц и других освященных продуктов. В старину, например, все хозяйки оставались дома и накрывали стол до прихода гостей. В то время как мужчины ходили от дома к дому, поздравляя родственников и знакомых.
Наши предки устраивали громкие гуляния с играми, качелями и хороводами. На качелях катались все, кто хотел избавиться от грехов и разных напастей.
Что нельзя делать в Пасху
- В Пасху запрещено заниматься тяжелой работой – уборкой, стиркой, глажкой, шитьем и другой домашней работой, ведь вместе с хлопотами уйдет счастье.
- Освященные продукты ни в коем случае нельзя выбрасывать, их нужно съесть за праздничным столом, поделиться с родными, соседями или раздать бедным. Так, скорлупу от пасхальных яиц лучше всего сжечь или закопать, а крошки со стола скармливать птицам.
- Супруги не должны христосоваться на людях, ведь это до разлуки.
- В Пасху не следует идти на кладбище. Это лучше сделать уже в Родительскую субботу, 25 апреля после праздника.
- Конечно, в праздник нельзя гадать, проводить разные ритуалы и обряды, не связанные с православием.