Христиане западного и восточного обрядов празднуют Пасху в разные дни. Так сложилось, потому что православная церковь пользуется юлианским календарем, а римско-католическая – григорианским. А какие различия между этими Пасхами, подскажет 24 Канал.

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Предыстория праздника

На Вселенском Соборе – собрании всех представителей Поместных церквей в 325 году приняли решение отмечать Воскресение Господне в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Впрочем, не раньше 21 марта – дня весеннего равноденствия. Важно, что Пасху следует праздновать уже после окончания иудейского Песаха.

Но в XVI веке календарь сменили с юлианского на григорианский. С тех пор претерпела изменения и пасхалия – способ расчета даты Пасхи. Поэтому римско-католическая церковь решила использовать григорианский календарь, который папа Григорий XIII ввел в 1583 году.

А православная церковь осталась на старом юлианском календаре – александрийской пасхалии.

Разница между православными и католиками

Как и православные, так и католики должны поститься 40 дней. Но у православных гораздо больше запретов. В частности, им запрещается после Масленицы есть молочные продукты, яйца, мясо и рыбу, тогда как католикам нельзя есть только мясные продукты. Что касается строгого поста, то католики должны его соблюдать только в Пепельную среду, Страстную пятницу и Великую субботу.



Как празднуют Пасху православные и католики / Фото Pexels

Католики начинают отмечать Пасху еще в Страстную субботу. В этот день в церквях совершается особое богослужение – Навечерие Пасхи. Перед службой зажигают особую пасхальную свечу – Пасхал. Позже ее зажигают на всех службах.

Главным символом Пасхи у православных считается яйцо, а у католиков – пасхальный кролик. Православные христиане разрисовывают яйца в разные цвета. Дети любят стучаться яйцами, проверяя скорлупу на крепость. А у католиков есть легенда, что кролик приносит шоколадные яйца и прячет их по дому. Утром дети начинают их искать. Католики часто украшают свои дома фигурками кроликов.

Есть отличия и в праздновании. Православные преимущественно празднуют Пасху несколько дней, а католики – только в указанный день.

Автор: Виктория Козар