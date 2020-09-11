Институт Цвета Pantone традиционного объявил о цветах, которые будут доминировать в коллекциях брендов и гардеробов звезд в следующем году. В частности, на эти цвета будут делать ставки модельеры на показах Недели моды, которая пройдет этой осенью.

Аналитики Pantone прогнозируют, что на пике популярности в следующем году будут яркие и насыщенные цвета. Эксперты отмечают, что люди устали от серости, депрессии и скуки, в которые загнали карантин и пандемия коронавируса, поэтому они будут требовать "радостных" цветов.

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Предлагая ряд оттенков, иллюстрирующие природу, цвета для весны-лета 2021 года подчеркивают наше стремление к гибкости цвета. Они наполнены настоящей аутентичностью, которая приобретает все большее значение, сочетают комфорт и спокойствие с энергией, которая вдохновляет и поднимает настроение,

- отметил исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.

Популярные цвета сезона весна-лето 2021

Золотисто-оранжевый (Marigold) – "придает ощущение тепла";

– "придает ощущение тепла"; Небесный (Cerulean) – " цвет неба в кристально чистый день";

– " цвет неба в кристально чистый день"; Коричневый (Rust) – "вдохновленный землей, символизирует осенние листья, нехарактерное для весенней поры";

– "вдохновленный землей, символизирует осенние листья, нехарактерное для весенней поры"; Солнечно-желтый (Illuminating) – " дружелюбный, радостный, оптимистичный цвет, обещающий солнечный день";

– " дружелюбный, радостный, оптимистичный цвет, обещающий солнечный день"; Глубоко синий (French Blue) – "цвет, символизирующий весенний Париж";

– "цвет, символизирующий весенний Париж"; Ментоловый (Green Ash) – "цвет, который озолаживает и успокаивает";

– "цвет, который озолаживает и успокаивает"; Коралловый (Burnt Coral) – "символизирует праздничное настроение";

– "символизирует праздничное настроение"; Мятный (Mint) – " освежает и восстанавливает";

– " освежает и восстанавливает"; Фиолетовый (Amethyst Orchid) – "добавляет уникальный штрих в образах";

– "добавляет уникальный штрих в образах"; Малиновый (Raspberry Sorbet) – "бодрящий, чуточку дразнящий цвет".



Головні кольори весни-літа 2021 / Фото Pantone



Главные цвета весны-лета 2021 / Фото Pantone

В частности, не менее важной является классика, поэтому Pantone выделил еще несколько базовых цветов, которые смело можно искать на прилавках магазинов: черно-синий (Inkwell); серый (Ultimate Gray); бежевый (Buttercream); песочный (Desert Mist); "вербовый" (Willow).