Інститут кольору Pantone традиційного оголосив про кольори, які домінуватимуть у колекціях брендів та гардеробів зірок наступного року. Зокрема, на ці кольори робитимуть ставки модельєри на показах Тижня моди, що пройде цієї осені.

Аналітики Pantone прогнозують, що на піку популярності наступного року будуть яскраві та насичені кольори. Експерти зазначають, що люди втомились від сірості, депресії та нудьги, у які загнали карантин і пандемія коронавірусу, тому вони вимагатимуть "радісних" кольорів.

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Пропонуючи низку відтінків, що ілюструють природу, кольори для весни-літа 2021 року підкреслюють наше прагнення до гнучкості кольору. Вони наповнені справжньою автентичністю, яка набуває все більшого значення, поєднують комфорт і спокій з енергією, яка надихає і піднімає настрій,

– зазначив виконавчий директор Pantone Леатріс Ейсман.

Популярні кольори сезону весна-літо 2021

Золотисто-оранжевий (Marigold) – "надає відчуття тепла";

(Marigold) – "надає відчуття тепла"; Небесний (Cerulean) – "колір неба у кришталево чистий день";

(Cerulean) – "колір неба у кришталево чистий день"; Коричневий (Rust) – "натхненний землею, символізує осіннє листя, нехарактерне для весняної пори";

(Rust) – "натхненний землею, символізує осіннє листя, нехарактерне для весняної пори"; Сонячно-жовтий (Illuminating) – "дружелюбний, радісний, оптимістичний колір, що обіцяє сонячний день";

(Illuminating) – "дружелюбний, радісний, оптимістичний колір, що обіцяє сонячний день"; Глибоко синій (French Blue) – "колір, що символізує весняний Париж";

(French Blue) – "колір, що символізує весняний Париж"; Ментоловий (Green Ash) – "колір, який озолоджує та заспокоє";

(Green Ash) – "колір, який озолоджує та заспокоє"; Кораловий (Burnt Coral) – "символізує святковий настрій";

(Burnt Coral) – "символізує святковий настрій"; М'ятний (Mint) – "освіжає та відновлює";

(Mint) – "освіжає та відновлює"; Фіолетовий (Amethyst Orchid) – "додає унікальний штрих в образах";

(Amethyst Orchid) – "додає унікальний штрих в образах"; Малиновий (Raspberry Sorbet) – "підбадьорливий колір, що трішки дражнить".



Головні кольори весни-літа 2021 / Фото Pantone



Головні кольори весни-літа 2021 / Фото Pantone

Зокрема, не менш важливою є класика, тому Pantone виділив ще декілька базових кольорів, які сміливо можна шукати на прилавках магазинів: чорно-синій (Inkwell); сірий (Ultimate Gray); бежевий (Buttercream); пісочний (Desert Mist); "вербовий" (Willow).