57-летнего российского актера Михаила Ефремова осудили на 7 лет и 6 месяцев за смертельное ДТП в Москве. Из СИЗО его перевели в колонию общего режима города Алексеевка Белгородской области.

22 октября Михаил Ефремов получил окончательный приговор Пресненского суда Москвы – 7 лет и 6 месяцев под стражей за смертельную аварию в центре Москвы. Как информирует Интерфакс, 2 декабря актера перевели в колонию общего режима №4 в Белгородской области.

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По прибытии к месту отбывания наказания Ефремова поместят в карантинное отделение на срок до 15 суток, где с ним будут проводить профилактические, психолого-педагогические, медицинские и информационные мероприятия.

После окончания карантина специальная комиссия рассматривает вопрос о трудоустройстве каждого осужденного, прибывшего в учреждение для отбывания наказания,

– говорится в сообщении.

Работу всем осужденным будут подбирать с учетом пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и специальности. За это они будут получать минимальную заработную плату, часть из которой пойдет на возмещение расходов на содержание. Стоит добавить, что заключенные в колонии шьют одноразовые медицинские костюмы, производят дезинфицирующие средства, стиральный порошок, сувениры, муку, отруби и шлифованный горох. Именно работа или освоение новой специальности могут повлиять на условно-досрочное освобождение.

Напомним, ДТП с участием пьяного Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. В аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном. В него въехал автомобиль актера. Больше деталей о ДТП с Ефремовым читайте здесь.