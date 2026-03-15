Накануне очередной церемонии премии Оскар издание Vogue решило вспомнить тех, кто осмелился нарушить ее строгий дрескод. То, что сегодня мы воспринимаем как высокое искусство, в свое время вызвало шквал критики и цензуру в телеэфирах.

Самые скандальные образы в истории премии Оскар

Барбра Стрейзанд (1969)

В 1969 году Барбра выбрала брючный костюм, полностью покрытый пайетками, который казался вполне привычным в темноте. Впрочем, под ярким светом софитов ткань стала абсолютно прозрачной, обнажив тело актрисы перед миллионами зрителей. Издание Vogue отмечает, что Барбра не ожидала такого эффекта и была шокирована, увидев свои фото на следующий день в газетах.

Скандальный образ Шер (1986)

По словам Шер, киноакадемия ненавидела ее стиль и считала актрису несерьезной. Поэтому в 1986 году звезда решила прийти на церемонию награждения в образе, который невозможно проигнорировать. Так, Шер надела огромный головной убор из перьев и открытый черный топ. Редакторы Marie Claire заметили, что этот выход стал символом борьбы актрисы за право быть собой, несмотря на любые протоколы.

Деми Мур в собственном дизайне (1989)

Вместо того, чтобы обратиться к известным домам моды, Деми Мур решила создать образ самостоятельно. Результатом стал странный гибрид велосипедных шорт, корсета и пышной юбки из тяжелой парчи. Критики того времени назвали этот образ "катастрофой" из-за неуместного сочетания спортивного стиля и вечерней классики.

Лиззи Гардинер в платье из кредитных карточек (1995)

Дизайнер костюмов Лиззи Гардинер пришла на церемонию в платье, сделанном из 254 золотых карточек American Express. Все карты были настоящими, но с истекшим сроком действия. Как пишет The Guardian, это платье не создавали для церемонии. Ведь этот образ был бракованным экземпляром из гардероба фильма "Приключения Присциллы, королевы пустыни". Однако Лиззи все же решила надеть это платье, чтобы продемонстрировать ироничный взгляд на коммерциализацию Голливуда.

Селин Дион в смокинге (1999)

Певица решила бросить вызов традиционным платьям и надела белый мужской смокинг задом наперед. Свой образ Селин дополнила шляпой. Публика 90-х не поняла замысла Джона Гальяно, поэтому Дион стала объектом насмешек. Впрочем, как анализирует L'Officiel, сегодня этот образ считается культовым примером авангарда, который опередил свое время на десятилетия.

Трей Паркер и Мэтт Стоун в платьях (2000)

Создатели мультсериала "Южный парк" решили высмеять гламур церемонии. Они появились в дешевых копиях платьев Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Лопес. Позже Трей и Мэтт признались, что приняли ЛСД перед выходом на дорожку. Это объясняло их странное поведение и неуместный смех во время вспышек камер.

Анджелина Джоли в готическом образе (2000)

Анджелина была похожа на Мортишу Аддамс, ведь появилась в длинном черном платье и с прямыми волосами. Однако скандал вызвал не наряд, а страстный поцелуй в губы с ее родным братом Джеймсом Хейвеном прямо на красной дорожке.

Бьорк в особенном платье (2001)

Исландская певица Бьорк появилась в платье от Marjan Pejoski. Оно имело вид чучело белого лебедя,, которое обернуло шею артистки. На протяжении всего вечера Бьорк имитировала процесс откладывания яиц и оставляла на дорожке большие белые шарики.

Леди Гага в перчатках "для мытья посуды" (2015)

Певица выбрала роскошное белое платье от бренда Azzedine Alaia. Впрочем, все внимание было приковано к ярко-красным кожаным перчаткам с большими манжетами. В соцсетях мгновенно появились сотни мемов, где Гагу сравнивали с домохозяйкой. Журнал Glamour писал, что этот аксессуар полностью затмил мастерство кутюрье.

Билли Портер в платье-смокинге (2019)

Выход Билли Портера стал историческим моментом для гендерной идентичности в моде. Он соединил классический мужской пиджак с пышной бархатной юбкой. Как объясняет The New York Times, этот образ был протестом против токсичной маскулинности и доказал, что одежда не имеет пола.

