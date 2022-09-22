День осеннего равноденствия: интересные традиции и что нельзя делать в этот день

22 сентября 2022 , 21:00
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В этом году День осеннего равноденствия наступает 23 сентября в 4:03 по киевскому времени. Этот день считается астрономическим началом осени, когда дни становятся короче, а ночи - длиннее. Издавна у украинцев существует множество традиций, связанных с этим праздником.

В День осеннего равноденствия наши предки старались соблюдать определенные запреты, которые были приняты среди людей. Также они вспоминали все хорошее, что было в прошлом году и загадывали новые желания и мечты на следующий год, отмечает 24 канал.

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Стоит добавить, что накануне этого дня в Украине отмечают один из самых больших праздников в церковном календаре Рождество Пресвятой Богородицы, некоторые традиции и запреты могут совпадать между собой.

Интересные традиции в День осеннего равноденствия

День осеннего уровня – это день обновления и начала чего-то нового. Стоит забыть все старое и отпустить обиды и уныние.

  • В древности славяне проводили веселые и яркие застолья.
  • Также было принято в этот период справлять свадьбу.
  • Считалось, что умывание родниковой водой приносит женщинам красоту и молодость.
  • В этот день вспоминали умерших и приходили на кладбища, чтобы убрать.
  • А любое слово, сказанное в этот день, имело свое особое значение.
  • Люди пытались избавиться от всего не нужного в своем доме, поэтому делали генеральную уборку.

День осеннего равноденствия 2022 года запреты и традиции / Фото "Canva"

Еще можно в этот праздник уделить время своим близким: сходить вместе в кино или сделать пикник, поужинать или просто прогуляться на свежем воздухе. Ведь так важно сегодня всем нам обрести вместе.

Что нельзя делать в День осеннего равноденствия

  • Нельзя желать кому-нибудь зла.
  • Нельзя давать и одалживать деньги взаймы.
  • Нельзя находиться в ссоре с ближними.
  • Нельзя лениться.
  • Нельзя отказывать в помощи и гостеприимстве.
  • Нельзя оставлять грязную посуду на ночь.
  • Нельзя обманывать и изменять, ведь таким образом можно разрушить какие-либо отношения.

Автор: Ірина Ковальчук