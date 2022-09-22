День осеннего равноденствия: интересные традиции и что нельзя делать в этот день

В этом году День осеннего равноденствия наступает 23 сентября в 4:03 по киевскому времени. Этот день считается астрономическим началом осени, когда дни становятся короче, а ночи - длиннее. Издавна у украинцев существует множество традиций, связанных с этим праздником.

В День осеннего равноденствия наши предки старались соблюдать определенные запреты, которые были приняты среди людей. Также они вспоминали все хорошее, что было в прошлом году и загадывали новые желания и мечты на следующий год, отмечает 24 канал.

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Стоит добавить, что накануне этого дня в Украине отмечают один из самых больших праздников в церковном календаре Рождество Пресвятой Богородицы, некоторые традиции и запреты могут совпадать между собой.

Интересные традиции в День осеннего равноденствия

День осеннего уровня – это день обновления и начала чего-то нового. Стоит забыть все старое и отпустить обиды и уныние.

В древности славяне проводили веселые и яркие застолья.

Также было принято в этот период справлять свадьбу.

Считалось, что умывание родниковой водой приносит женщинам красоту и молодость.

В этот день вспоминали умерших и приходили на кладбища, чтобы убрать.

А любое слово, сказанное в этот день, имело свое особое значение.

Люди пытались избавиться от всего не нужного в своем доме, поэтому делали генеральную уборку.

День осеннего равноденствия 2022 года запреты и традиции / Фото "Canva"

Еще можно в этот праздник уделить время своим близким: сходить вместе в кино или сделать пикник, поужинать или просто прогуляться на свежем воздухе. Ведь так важно сегодня всем нам обрести вместе.

Что нельзя делать в День осеннего равноденствия