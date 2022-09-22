В День осеннего равноденствия наши предки старались соблюдать определенные запреты, которые были приняты среди людей. Также они вспоминали все хорошее, что было в прошлом году и загадывали новые желания и мечты на следующий год, отмечает 24 канал.
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Стоит добавить, что накануне этого дня в Украине отмечают один из самых больших праздников в церковном календаре Рождество Пресвятой Богородицы, некоторые традиции и запреты могут совпадать между собой.
Интересные традиции в День осеннего равноденствия
День осеннего уровня – это день обновления и начала чего-то нового. Стоит забыть все старое и отпустить обиды и уныние.
- В древности славяне проводили веселые и яркие застолья.
- Также было принято в этот период справлять свадьбу.
- Считалось, что умывание родниковой водой приносит женщинам красоту и молодость.
- В этот день вспоминали умерших и приходили на кладбища, чтобы убрать.
- А любое слово, сказанное в этот день, имело свое особое значение.
- Люди пытались избавиться от всего не нужного в своем доме, поэтому делали генеральную уборку.
День осеннего равноденствия 2022 года запреты и традиции / Фото "Canva"
Еще можно в этот праздник уделить время своим близким: сходить вместе в кино или сделать пикник, поужинать или просто прогуляться на свежем воздухе. Ведь так важно сегодня всем нам обрести вместе.
Что нельзя делать в День осеннего равноденствия
- Нельзя желать кому-нибудь зла.
- Нельзя давать и одалживать деньги взаймы.
- Нельзя находиться в ссоре с ближними.
- Нельзя лениться.
- Нельзя отказывать в помощи и гостеприимстве.
- Нельзя оставлять грязную посуду на ночь.
- Нельзя обманывать и изменять, ведь таким образом можно разрушить какие-либо отношения.