У День осіннього рівнодення наші предки старалися дотримуватися певних заборон, які були прийняті серед людей. Також вони згадували все хороше, що було минулого року і загадували нові бажання та мрії на наступний рік, зазначає 24 канал.
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Варто додати, що напередодні цього дня в Україні відзначають одне з найбільших свят у церковному календарі Різдво Пресвятої Богородиці, тож деякі традиції та заборони можуть збігатися між собою.
Цікаві традиції у День осіннього рівнодення
День осіннього рівня — це день оновлення та початку чогось нового. Варто забути про все старе й відпустити образи та смуток.
- У давнину слов'яни проводили веселі та яскраві гуляння.
- Також було заведено у цей період справляти весілля.
- Вважалося, що вмивання джерельною водою приносить жінкам красу та молодість.
- У цей день згадували померлих і приходили на кладовища, щоб прибрати.
- А будь-яке слово сказане у цей день мало своє особливе значення.
- Люди намагалися позбутися всього не потрібного у своєму домі, тож робили генеральне прибирання.
День осіннього рівнодення 2022 заборони та традиції / Фото "Canva"
Ще можна у це свято приділити час та увагу своїм близьким: сходити разом у кіно чи зробити пікнік, повечеряти чи просто прогулятися на свіжому повітрі. Адже так важливо сьогодні усім нам набутися разом.
Що не можна робити у День осіннього рівнодення
- Не можна бажати комусь зла.
- Не можна давати й позичати гроші у борг.
- Не можна перебувати у сварці з ближніми.
- Не можна лінуватися.
- Не можна відмовляти у допомозі та гостинності.
- Не можна залишати брудний посуд на ніч.
- Не можна обманювати та зраджувати, адже таким чином можна зруйнувати будь-які стосунки.