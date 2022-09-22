У День осіннього рівнодення наші предки старалися дотримуватися певних заборон, які були прийняті серед людей. Також вони згадували все хороше, що було минулого року і загадували нові бажання та мрії на наступний рік, зазначає 24 канал.

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Варто додати, що напередодні цього дня в Україні відзначають одне з найбільших свят у церковному календарі Різдво Пресвятої Богородиці, тож деякі традиції та заборони можуть збігатися між собою.

Цікаві традиції у День осіннього рівнодення

День осіннього рівня — це день оновлення та початку чогось нового. Варто забути про все старе й відпустити образи та смуток.

У давнину слов'яни проводили веселі та яскраві гуляння.

Також було заведено у цей період справляти весілля.

Вважалося, що вмивання джерельною водою приносить жінкам красу та молодість.

У цей день згадували померлих і приходили на кладовища, щоб прибрати.

А будь-яке слово сказане у цей день мало своє особливе значення.

Люди намагалися позбутися всього не потрібного у своєму домі, тож робили генеральне прибирання.

День осіннього рівнодення 2022 заборони та традиції / Фото "Canva"

Ще можна у це свято приділити час та увагу своїм близьким: сходити разом у кіно чи зробити пікнік, повечеряти чи просто прогулятися на свіжому повітрі. Адже так важливо сьогодні усім нам набутися разом.

Що не можна робити у День осіннього рівнодення