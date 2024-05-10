Подборка небанальных поздравлений с днем рождения: именинники будут в восторге

Найти хорошее поздравление с днем рождения – дело непростое. Хочется быть оригинальным, а не желать банального "счастья и здоровья", хотя это, конечно, тоже важно. Просто стоит добавить немножко больше интересного.

Сегодня LifeStyle 24 поделится с вами поздравлениями с днем рождения, которые точно поразят именинника. Ваши слова запомнятся ему надолго.

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Поздравления с днем рождения: оригинальная подборка

В день рождения желаю тебе море радости и смеха, счастья в сердце и сказочных мечтаний! Пусть судьба приносит только светлые моменты, а жизненный путь будет озарен яркими красками. Целую и обнимаю, (ваше имя).

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День рождения – особый этап незабываемого путешествия под названием "жизнь". Пусть он будет наполнен любовью, вдохновением и безграничной радостью. Хорошего тебе празднования, мой дорогой друг!

С днем рождения / Фото Freepik

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Звезды на небе сегодня светят ярче, а сердце стучит быстрее, ведь это твой день рождения. Желаю смеха, любви и незабываемых впечатлений в такой особенный праздник. Спасибо за дружбу, которая проверена годами, (ваше имя).

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В этот особенный день хочу пожелать тебе, чтобы каждый миг был, как бокал драгоценного вина, – наполнен ароматом радости и вкусом счастья! Пусть душа всегда желает новых впечатлений, а сердце чувствует тепло любви и поддержки. Празднуй день рождения с улыбкой на лице!

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Сегодняшний день – прекрасный повод для того, чтобы ощутить всю красоту мира и насладиться каждым мгновением жизни. Пусть твой праздник будет как сказка. Не забывай мечтать и всегда помни, что ты – особенный человек!

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С днем рождения / Фото Freepik

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С днем рождения, мой лучший друг! Пусть судьба подарит тебе столько счастья, сколько звезд на небе, столько приключений, сколько песка на пляже, и столько любви, сколько капель в море. Наслаждайся каждым моментом жизни!

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Пусть каждая новая страница твоей жизни будет написана пером радости, а на ее страницах будут только самые яркие воспоминания, самые теплые чувства и большие достижения. С наилучшими пожеланиями, (ваше имя).