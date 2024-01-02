Эти 3 удобрения обеспечат орхидее пышное цветение: их легко приготовить дома
Источник:"ТСН"
Орхидея – популярное комнатное растение. Она невероятно хорошо цветет, однако нуждается в тщательном уходе. Нередко хозяева дома сталкиваются с тем, что орхидея перестает развиваться.
Эксперты говорят, что к цветку нужно добавлять лед. Так он получает стресс, а потом активно цветет. Кубики льда следует класть в горшок, в котором растет орхидея.
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Чем поливать орхидею, чтобы она хорошо цвела
Настой из банановой кожуры. Дело в том, что у нее есть много азота, магния и фосфора. Настой придает блеск листьям растения, а цветы делает ярче. Сначала нужно помыть банановую кожуру, поставить ее в кастрюлю и залить кипятком, который предварительно необходимо охладить до 40 градусов. Затем накройте все крышкой и храните в темном помещении в течение трех дней.
Отвар из луковой шелухи. Он обладает антибактериальным эффектом и имеет много каротина, минеральных солей, витаминов и фитонцидов. Для начала залейте шелуху горячей водой, оставьте ее на 6 минут и охладите. Поливайте орхидею таким отваром 1 раз в месяц.
Кофе и чай. Мы привыкли пить эти напитки. Пожалуй, ни одно утро не начинается без них. Однако любопытно, что кофе и чай содержат большое количество питательных веществ, которые нужны орхидеи для хорошего цветения.
Что еще обеспечит хорошее цветение орхидеи
- Позаботьтесь о том, чтобы орхидея стояла в помещении, где хорошее освещение. Также не пренебрегайте удобрениями. Если их не хватит, то растение перестанет цвести. Орхидея любит тщательный полив, однако, эксперты рекомендуют время от времени подсушивать цветок.
- Зимой держите орхидею на подоконнике, который выходит на запад или на восток. Туда попадает необходимое для растения количество солнечных лучей. Для лучшего эффекта можно поставить светодиодную лампу.
- Подпитывайте орхидею удобрением из 2 зубчиков чеснока, 30 г свежих помидоров и 3 литров воды. Так растение будет защищено от разных болезней и вредителей.