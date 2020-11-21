Вокалистка группы "НеАгнелы" Слава Каминская устроила довольно необычную осеннюю съемку посреди камышей. Она выбрала дерзкий образ, надев шубу оранжевого цвета.

Звезды украинского шоу-бизнеса любят вещи от французского дома моды Louis Vuitton. И 36-летняя певица Слава Каминская не исключение. В инстаграм-профиле она показала яркий образ с пакетом от премиального бренда, однако обновку демонстрировать не стала.

К теме Слава Каминская показала смелый образ в костюме с корсетом: фото

Дерзкий образ Славы Каминской

Фэшн-съемка состоялась за городом среди пожелтевших камышей. Несмотря на прохладную погоду, артистка выбрала теплую одежду. На ней штаны свободного кроя оливкового цвета и коричневая клетчатая рубашка оверсайз, которая роскошно сочеталась со стильной панамой. Слава Каминская выбрала массивную обувь на высокой подошве, ведь локация для фотосессии была довольно необычная и непредсказуемая.

Наверх певица накинула длинную шубу оранжевого цвета. Похоже, зимой она не останется без внимания на улицах Киева. В руках звезды был огромный пакет от Louis Vuitton. "Вопрос знатокам: что у меня в пакете?" – иронично написала Слава Каминская, привлекая внимание к своему "аксессуару".



Слава Каминская в оранжевой шубе/ Фото Instagram / @babaslavka