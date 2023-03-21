Забудьте о вредителях: чем обработать плодовые деревья, пока они не начали цвести
В садах уже начинает кипеть работа. Весной очень важно вовремя обработать плодовые деревья, чтобы им не были страшны болезни и опасные вредители. Как и чем правильно опрыскивать садовые культуры, узнайте дальше.
Первый раз деревья нужно обработать до того, как начнут распускаться почки. Для этого среднесуточная температура воздуха должна достичь хотя бы 5 С, передает 24 Канал. Бороться с вредителями и заболеваниями помогают такие препараты – бордоская жидкость, мочевина, медный и железный купорос.
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Бордосская жидкость для обработки деревьев
Это одно из самых известных и распространенных средств для опрыскивания любых плодовых и ягодных культур, ведь может справиться с грибковыми заболеваниями, пятнистостью и вредителями. Бордосская жидкость голубая и скользкая на ощупь, так как состоит из медного купороса и извести. Вам подойдет 3% раствор.
Для его приготовления нужно взять 300 г медного купороса и 300 г извести. В одном сосуде развести медный купорос сначала с 1 литром горячей, а затем с 4 литрами холодной воды, а в другом потушить известь, доведя объем жидкости до 5 литров. Далее следует процедить известковое молоко и медленно влить в него раствор медного купороса, непрерывно помешивая деревянной палочкой.
Железный купорос для обработки деревьев
Это второй по популярности после бордоской жидкости препарат. Он идеально подходит для обработки сливы, груши, вишни, яблони и используют его до того, как распустятся почки на деревьях. Для взрослых культур достаточно 3% раствора.
В отличие от медного купороса, железный не смешивают с известью. Для его приготовления вам понадобится чистая тара и вода. Все пропорции указаны в инструкции по применению. Препарату обычно необходимо от 200 до 500 г на 10 литров воды.
Медный купорос для обработки деревьев
Медный купорос по действию похож на бордоскую жидкость, однако в него часто добавляют какой-нибудь инсектицид широкого спектра действия, чтобы усилить эффект противодействия вредителям. Очень важно, что при работе с этим препаратом используются защитные костюмы, перчатки, ведь медный ядовитый купорос и относится к 3 классу опасности.
Раствор готовят из 100 г медного купороса и 10 литров воды. Более сильная концентрация может быть опасна для деревьев.
Мочевина для обработки деревьев
Мочевина или "карбамид" - это сильное средство против различных вредителей на плодовых и ягодных деревьях. Более того, это средство может защитить и от гнилостных заболеваний. Поэтому очень важно подобрать концентрацию, необходимую для степени заражения вашего сада.
Если сад не страдал болезнями или эпидемией насекомых, для обработки весной понадобится 200-300 граммов мочевины на 10 литров воды. Если же в прошлом сезоне сад охватили более обильные проблемы, ориентируйтесь на 500-700 граммов на 10 литров воды.