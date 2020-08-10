Украинская телеведущая Оля Фреймут стала участницей нового сезона шоу "Танцы со звездами". Она последняя знаменитость, которая согласилась на участие в проекте.

Одно из самых любимых талант-шоу украинцев "Танцы со звездами" появится в эфире уже осенью этого года. Последней участницей стала 38-летняя телеведущая Оля Фреймут. Она приняла вызов от звезды сериала "Бешеная свадьба Арама Арзуманяна. Об этом сообщили на официальной странице проекта в Инстаграме.

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Ведущая сняла видео за семейным чаепитием на террасе частного дома. 3-летняя дочь Евдокия и 4-летний сын Валерий также попали в кадр. Оля Фреймут сменила сдержанное нюдовое платье на эффектный танцевальный наряд – соблазнительное полупрозрачное платье с бахромой и кружевными вставками белого цвета. Образ завершили туфли-лодочки на каблуках.

Таким образом многодетная мамочка завершила челлендж "Танцев со звездами". Имя партнера Оли Фреймут объявят вскоре.

В комментариях поклонники не сдерживали своего восторга от участия телезвезды в танцевальном шоу: "Ого, будет горячо", "Великолепный сезон будет. Подбор участников потрясающий", "Это будет лучший сезон". Зрители уже давно окрестили новый сезон проекта как самый интересный, а конкуренция на паркете обещает быть жаркой.