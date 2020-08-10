Українська телеведуча Оля Фреймут стала учасницею нового сезону шоу "Танці з зірками". Вона остання знаменитість, яка погодилась на участь у проєкті.

Одне з найулюбленіших талант-шоу українців "Танці з зірками" з'явиться в ефірі вже восени цього року. Останньою учасницею стала 38-річна телеведуча Оля Фреймут. Вона прийняла виклик від зірки серіалу "Скажене весілля" Арама Арзуманяна. Про це повідомили на офіційній сторінці проєкту в інстаграмі.

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Ведуча зняла відео за сімейним чаюванням на терасі приватного будинку. 3-річна донька Євдокія та 4-річний син Валерій також потрапили в кадр. Оля Фреймут змінила стриману нюдову сукню на ефектне танцювальне вбрання – спокусливу напівпрозору сукню з бахромою та мереживними вставками білого кольору. Образ завершили туфлі-човники на підборах.

Таким чином багатодітна матуся завершила челендж "Танців з зірками". Ім'я партнера Олі Фреймут оголосять незабаром.

У коментарях шанувальники не стримували свого захвату від участь телезірки в танцювальному шоу: "Ого, буде гаряче", "Чудовий сезон буде. Підбір учасників приголомшливий", "Це буде найкращий сезон". Глядачі вже давно охрестили новий сезон проєкту як найцікавіший, а конкуренція на паркеті обіцяє бути запеклою.