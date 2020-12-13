Народная артистка Украины Ольга Сумская в апреле этого года стала бабушкой во второй раз. 30-летняя дочь Антонина родила сына, которого скрывает от публики. Однако звездная бабушка решила рассекретить не только имя внука, но и рассказала, на кого похож малыш.

В связи с ослаблением карантинных ограничений несколько недель назад 54-летняя Ольга Сумская наведалась в Москву, чтобы впервые увидеть внука – второго ребенка дочери Антонины Паперной, которая развивает актерскую карьеру в России. Для программы "Светская жизнь" звезда наконец приоткрыла завесу тайны и рассказала о потомке, которого родители скрывают от камер и поклонников.

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Ольга Сумская объявила имя внука

Только за месяц после родов дочери Антонины звезда "Роксоланы" решилась рассекретить, что стала бабушкой внука. Она призналась, что мальчик был долгожданным, ведь в семье "сплошной матриархат". Добавим, что сама Сумская родила двух дочерей – Антонину и младшую Анну, а первенцем старшей дочери стала девочка Ева.

Тогда актриса не стала обнародовать имя малыша, объясняя это тем, что родители до сих пор не определились. Однако в последнем интервью ненароком проронила, что Антонина и Владимир назвали сына Даниилом.

"Ты смотришь на это и думаешь: "Наконец, господь подарил мальчика". Все сложилось, как желалось", – отметила артистка.

На кого похож внук Ольги Сумской

Если раньше бабушка видела потомка только с помощью видеосвязи, то недавно имела возможность подержать 7-месячного мальчика на руках. Ольга Сумская призналась, что Данил похож как на маму так и на папу, ведь сами Антонина и Владимир имеют общие черты.

Мальчик похож на них обоих. И Евочка, и Даниил похожи на своих родителей, тем более, что Тоня и Владимир сами похожи между собой,

– подчеркнула звезда.